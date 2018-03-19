В Украине, в рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, в розыск объявили семь тысяч человек.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

К общественно полезным работам привлечены 5 500 человек. За границу запретили выезжать 82 397 должникам по алиментам, водить транспорт - 79 843, пользоваться оружием запретили -

79 591 неплательщику по алиментам.

Фото: facebook.com

Напомним, что минимальная сумма алиментов в Украине должна быть увеличена с 900 до 2000 гривен. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр юстиции Павел Петренко.

Как сообщала "Страна", во Львове должнику-алиментщику дали 120 часов общественных работ.