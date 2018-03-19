В России ЦИК обработала 99% данных с избирательных участков после выборов президента.

Об этом сообщает ТАСС.

Действующий президент Владимир Путин лидирует, набирая 76,65% после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Наибольший результат у Владимира Путина в Чукотском автономном округе, где он набрал 82,31% голосов.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов.

На третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68% голосов.

По всей стране работали порядка 97 тыс. участковых избирательных комиссий. Избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00.

Последний избирательный участок закрылся в Сиэтле.

Фото: twitter.com

Напомним, что Путин заявил, что Москва закроет глаза на действия Киева, не позволившего россиянам голосовать в Украине.

Ранее "Страна" разбиралась, о чем говорят миру и Украине результаты выборов в России.