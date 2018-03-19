В понедельник, 19 марта, синоптики обещают в Украине морозный день со снегом.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе возможен слабый снег. Днем -4...-6. В Ужгороде +1...+3.

На севере - также прогнозируют небольшой снег. В Житомирской области - переменную облачность без осадков. Днем -4...-8.

Ночью в восточных, большинстве южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях сильный снег, местами метели, снежные заносы. Днем -4...-6.

В Киеве 19 марта переменная облачность без осадков. Днем -5...-7.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее синоптик прогнозировала, что 19 марта с территории Украины отступит циклон.

Как сообщала "Страна", из-за непогоды более сотни населенных пунктов в Украине 18 марта оставались без электроэнергии.