Москва не станет отвечать Киеву на недопуск граждан РФ к местам голосования в Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам 18 марта, передает "Интерфакс".

При этом российский лидер осудил такие действия.

"Это (ограничение избирательных прав россиян в Украине) безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм", − прокомментировал Путин.

"Мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а, напротив, мы сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", − подчеркнул Путин.

Как сообщалось, что националисты пикетировали российские посольства в Киеве и Харькове, в Одессе консульство заблокировала полиция.

В МВД заявили, что также не пустят граждан РФ дипучреждения для участия в выборах.

Ранее мы рассказывали, в России избиратель съел свой бюллетень в знак протеста против всех.