Франция не признает итоги голосования на выборах президента России в Крыму. Об этом говорится в русскоязычной версии Twitter-аккаунта МИД страны.

В обращении отмечается, что Париж продолжает настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

"Франция, как и ранее, сохраняет твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Франция не признает организацию президентских выборов в Крыму", - написано в сообщении.

Фото: twitter.com/francediplo_RU

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан намерен обсудить ситуацию в Крыму и на востоке Украины во время своего визита в Киев, запланированного на 22-23 марта.

Перед этим с аналогичным заявлениями уже выступили Канада и Германия.

В частности, Канада заявила, что не признает выборы президента РФ в Крыму. Она осудила их проведение на аннексированной территории Украины.

Напомним, сегодня в России состоялись президентские выборы. Голосовали за президента России и в аннексированном Крыму.