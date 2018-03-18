В Иерусалиме 18 марта мужчина с ножом ранил израильтянина, нападавшего застрелили правоохранители.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель израильской полиции уточнил, что атака произошла в Старом городе, возле Западной стены.

Полицейский подтвердил, что нападающий "был нейтрализован".

Указано, что у нападавшего были при себе турецкие документы.

На месте инцидента было найдено и предполагаемое оружие "резника" - нож.

Старший полицейский сообщил журналистам, что офицеры полиции были поблизости и буквально мчались к месту происшествия и стреляли в нападавшего, чтобы предотвратить жертвы среди мирного населения.

Тем временем врачи сообщили, что раненный гражданин Израиля находится в критическом состоянии.

Как сообщала "Страна", в Сургуте выяснили личность мужчины, который напал с ножом на прохожих.

Также "Страна" писала, что в Киеве мужчина напал с ножом на адвоката, приняв его за любовника жены.