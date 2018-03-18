В Иерусалиме копы застрелили мужчину, напавшего с ножом на израильтянина
В Иерусалиме 18 марта мужчина с ножом ранил израильтянина, нападавшего застрелили правоохранители.
Об этом сообщает Reuters.
Представитель израильской полиции уточнил, что атака произошла в Старом городе, возле Западной стены.
Полицейский подтвердил, что нападающий "был нейтрализован".
Указано, что у нападавшего были при себе турецкие документы.
На месте инцидента было найдено и предполагаемое оружие "резника" - нож.
Старший полицейский сообщил журналистам, что офицеры полиции были поблизости и буквально мчались к месту происшествия и стреляли в нападавшего, чтобы предотвратить жертвы среди мирного населения.
Тем временем врачи сообщили, что раненный гражданин Израиля находится в критическом состоянии.
Как сообщала "Страна", в Сургуте выяснили личность мужчины, который напал с ножом на прохожих.
Также "Страна" писала, что в Киеве мужчина напал с ножом на адвоката, приняв его за любовника жены.