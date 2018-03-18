Приватбанк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на уловки мошенников в сети Instagram. Об этом сообщает пресс-служба банка.



В финансовом учреждении советуют пользователям социальной сети Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и ​​не передавать мошенникам персональные данные.



По данным банка, в сети Instagram появилось несколько фейковых мошеннических аккаунтов.



"В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги. Во время регистрации пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в Приватбанке. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карту", - сообщает пресс-служба.



В случае, если есть риск мошенничества, клиенту необходимо немедленно обратиться на горячую линию клиентской поддержки банка 3700.

Как сообщала "Страна", Приватбанк предупреждает о новом мошенническом приложении в Google Play.

Напомним также, что в Приватбанке объяснили сбой с переводами и попросили повторить платежи.