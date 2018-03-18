3 апреля украинские националисты проведут совместную всеукраинскую акцию "Сила нации - за Украину без олигархов".

Об этом заявил председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок на чествовании героев Карпатской Сечи, передает пресс-служба партии.

Как сообщалось ранее, сегодня националисты пикетировали российские посольства в Киеве и Харькове, а в Одессе консульство заблокировала полиция.

Акции протеста были проведены в связи с президентскими выборами в России, которые проходили и в аннексированном Крыму.

Вечером правоохранители сообщили, что акции протеста в Киеве и Харькове завершились без пострадавших.

Также мы рассказывали, что активисты завершили пикет под домом президента Петра Порошенко и оставили на память бочки.