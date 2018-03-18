После подсчета половины протоколов у Путина 75,01% голосов
В России сегодня, 18 марта, прошли президентские выборы. По данным ЦИК РФ, который на данный момент обработал 50,01% протоколов, Владимир Путин лидирует с 75,01% голосов, у его ближайшего преследователя - Павла Грудинина - 13,39%.
После подсчета половины протоколов положение кандидатов такое:
- Владимир Путин (самовыдвиженец) - 75,01%;
- Павел Грудинин (КПРФ) - 13,39%;
- Владимир Жириновский (ЛДПР) - 6,34%;
- Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,42%;
- Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,82%;
- Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,65%;
- Борис Титов (Партия Роста) - 0,65%;
- Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,63%.
Отметим, что действующий президент России Владимир Путин на выборах в аннексированном Крыму набрал 91,7% голосов, в Севастополе – 92%.
Еще мы рассказывали о том, что во время выборов в России на системы видеонаблюдения на участках совершались десятки хакерских атак.