В России сегодня, 18 марта, прошли президентские выборы. По данным ЦИК РФ, который на данный момент обработал 50,01% протоколов, Владимир Путин лидирует с 75,01% голосов, у его ближайшего преследователя - Павла Грудинина - 13,39%.

После подсчета половины протоколов положение кандидатов такое:

 - Владимир Путин (самовыдвиженец) - 75,01%;

 - Павел Грудинин (КПРФ) - 13,39%;

 - Владимир Жириновский (ЛДПР) - 6,34%;

 - Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,42%;

 - Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,82%;

 - Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,65%;

 - Борис Титов (Партия Роста) - 0,65%;

 - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,63%.

Отметим, что действующий президент России Владимир Путин на выборах в аннексированном Крыму набрал 91,7% голосов, в Севастополе – 92%.

Еще мы рассказывали о том, что во время выборов в России на системы видеонаблюдения на участках совершались десятки хакерских атак.

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