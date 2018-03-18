В России сегодня, 18 марта, прошли президентские выборы. По данным ЦИК РФ, который на данный момент обработал 50,01% протоколов, Владимир Путин лидирует с 75,01% голосов, у его ближайшего преследователя - Павла Грудинина - 13,39%.

После подсчета половины протоколов положение кандидатов такое:

- Владимир Путин (самовыдвиженец) - 75,01%;

- Павел Грудинин (КПРФ) - 13,39%;

- Владимир Жириновский (ЛДПР) - 6,34%;

- Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,42%;

- Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,82%;

- Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,65%;

- Борис Титов (Партия Роста) - 0,65%;

- Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,63%.

Отметим, что действующий президент России Владимир Путин на выборах в аннексированном Крыму набрал 91,7% голосов, в Севастополе – 92%.

Еще мы рассказывали о том, что во время выборов в России на системы видеонаблюдения на участках совершались десятки хакерских атак.