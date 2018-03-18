29-летний исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин, который застрелился 18 марта в собственной квартире, со скандалом уволился из рядов украинских военно-воздушных сил в июле 2017 года.

Тогда Владислав Волошин был майором 229-й тактической бригады ВВС Украины.

Он управлял штурмовиком Су-25 в 2014 году во время боевых действиях на Донбассе.

Известно, что российские СМИ обвиняли Волошина в ликвидации Boeing 777 рейса MH-17, однако следственная комиссия Нидерландов и Украины заявила, что нет никаких оснований подозревать Волошина в этом преступлении.

"Летчики имеют очень низкий оклад"

Уходя со службы из военной авиации Украины, он громко "хлопнул дверью", рассказав в социальных сетях о плачевной ситуации в ВВС ВСУ.

"Во-первых, пилоты боевой авиации имеют очень низкий оклад, который не позволяет нормально обеспечивать собственную семью всем необходимым", - написал он. Сам, Волошин, находясь в звании майора, получал оклад в 12611 гривен и денежную сумму на наем жилья в размере 1699 гривен.

И это притом, что только простая квартира без нормального ремонта в Николаеве стоила 5400 гривен, и ее приходилось снимать. На выдачу жилья от оборонного ведомства рассчитывать не приходилось, так как его получали особо "отличившиеся", к которым Волошин не относился.

Фотоскрин 2017 года: facebook.com/MilitaryAviationInUA

Что происходило в военчасти?

Волошин рассказал и о плачевной ситуации в самой боевой части.

По его словам, военное руководство не оказывало материальной поддержки, и летчики отправлялись на задания без нормальной летной экипировки – в кроссовках, берцах, некачественных костюмах или в "гелейтеке", а защитные маски и вовсе приобретались в России.

Снабжения топливом для постоянных вылетов также не было. Обучали полетам лишь курсантов. Остальным летчикам, особенно "проштрафившимся", позволяли иногда отправиться в небо для поддержания навыков. Волошин считает, что подобный подход мог привести лишь к одному – к опасному самоубийственному полету.

Волошин имеет орден "За мужество III степени" и почетную грамоту Кабмина Украины. Боевой самолет Су-25, на котором летал украинский пилот, был сбит средствами ПВО на территории "ЛДНР" в 2014 году.

Как сообщала "Страна", погибший в последнее время находился в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.