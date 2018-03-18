В воскресенье, 18 марта, в матче 24 тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" разгромило на своем поле полтавскую "Ворсклу", которая борется с "Зарей" за бронзовые медали Премьер-лиги. Донецкий Шахтер, снова не пропустив, разобрался с ФК "Мариуполем".

Киевлянам удалось забить быстрый гол. Уже на четвертой минуте Виктор Цыганков подал угловой и Артем Беседин головой отправил мяч в сетку. Во втором тайме киевляне еще трижды отмечались в воротах соперника: на 59-й забил защитник Никита Бурда. На 63-й минуте Цыганков заработал пенальти и сам его реализовал. Точку в матче поставил Дмитрий Хлебас, который на 89-й минуте вышел один на один с вратарем и реализовал шанс.

"Динамо" – "Ворскла" – 4:0

Голы: Беседин (4), Бурда (59), Цыганков (63, пен.), Хлебас (89)

В матче "горняков" с Мариуполем подопечные Паулу Фонсеки отправили три безответных мяча в ворота Рустама Худжамова.

"Горняки" доминировали по ходу первого тайма и имели несколько хороших моментов для того, чтобы забить, но отметились только после ошибки в защите Мариуполя.

После этого Шахтер продолжил нагнетать у ворот оппонентов и в последней атаке первой половины отметился вновь: Марлос метко пробил в дальний угол после того, как ловко обыграл защитника.

Во втором тайме донецкий клуб уверенно довел дело до разгрома - Фред вколотил мяч в пустые ворота.

Таким образом, Шахтер добыл свою пятую кряду разгромную победу в чемпионате Украины и увеличил отрыв от Динамо в турнирной таблице к 9 очкам. При этом у киевлян будет игра в запасе. В свою очередь, Мариуполь после этого поражения остается пятым, отставая от третьего места на четыре очка.

"Шахтер" - "Мариуполь" - 3:0

Голы: Исмаили, 27, Марлос, 45+3, Фред, 67.

Ранее сообщалось, что Фонсека уже летом намерен покинуть "Шахтер" и перебраться на туманный альбион.

Еще отметим, что Жуниор Мораес близок к переходу из Динамо в Шахтер.