Сегодня, 18 марта, в день президентских выборов в России мужчина пытался съесть свой бюллетень в кабинке для голосования. Свое поведение он обосновал как протест против всех заявленных кандидатов в президенты РФ.

Видео опубликовано на канале Андрея Свириденко в YouTube. Он же является героем видеоролика.

Мужчина назвав свою акцию "Пипл хавает".

"Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы "схаваем" любых кандидатов и любые инициативы", – написал он.

На 24-секундном видео мужчина откусывает край избирательного бюллетеня и прожевывает его, снимая процесс на камеру телефона.

Как сообщала "Страна", в утвержденном списке бюллетеня - 8 кандидатов, включая действующего президента Владимира Путина.

Напомним также, что после обработки 21,3% протоколов у Путина 71,97% голосов.