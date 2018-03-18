Праворадикалы из С14 "Сич" и партии "Традиции и порядок" снова пришли к Десятинному монастырю.

Группа националистов попыталась устроить "перфоманс" у стен Десятинного Рождества Пресвятой Богородицы монастыря. Видео и фото о своей акции радикалы выложили на своей странице в Facebook.

Они подожгли фаеры и начали выкрикивать "Прочь ФСБ из Украины", "Крым наш", "Слава нации - смерть врагам".

Фото: facebook.com/pg/c14news

Вышедшего на крики священнослужителя они начали спрашивать, знает ли он, что сегодня годовщина оккупации Крыма.

Услышав в ответ, что священник считает Крым украинским, они начали обвинять его "коллег", в частности наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла в том, что он не считает Крым украинским.

На вопрос о цели их прихода они сообщили, что монастырь построен без документов, а когда услышали, что документы есть, начали утверждать, что они получены недавно коррупционным путем.

В конце концов, увидев, что к монастырю начинают собираться прихожане и жалуясь на мороз, праворадикалы ретировались.

Напомним, 25 января радикалы из С14 устроили штурм Десятинного монастыря, а ночью пытались совершить поджог.