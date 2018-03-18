Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что появление в эфире общенациональных телеканалов изображения карты Украины без Крыма - "не случайность, а чья-то целенаправленная работа". Об этом он написал в микроблоге Twitter.

"Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа", - заявил вице-премьер.

Кириленко добавил, что не верит в такие "технические ошибки".

"Должны быть фамилии", - отметил он.

Фото: twitter.com/KyrylenkoVyach

Как сообщала "Страна", 17 марта телеканал "UA: Перший" показал карту Украины без Крыма и заявил, что зрители 27 секунд видели такую карту Украины из-за технической ошибки редактора. На карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова.

Сегодня, 18 марта, на телеканале "СТБ" заявили, что в эфире появилось графическое изображение карты Украины, на котором отсутствовала территория Крыма - также из-за технической ошибки.

Оба телеканала извинились перед телезрителями. На СТБ заявили, что проведут служебное расследование, после чего примут кадровые решения.