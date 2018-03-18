Националисты из ВО "Свобода", Правого сектора и Нацкорпуса закончили пикет Генконсульства Российской Федерации, который начался в 8:00 в воскресенье.

Как сообщили в Нацполиции Харьковской области, "акция прошла мирно, какие-либо правонарушения в ходе ее проведения не зафиксированы".

По оценкам правоохранителей, количество участников акции в течение дня колебалось от 20 до 50 человек. В полиции затруднились сказать, сколько человек хотели проголосовать, отметил лишь что их было "очень немного". Никто из желавших проголосовать, кроме дипработников, на территорию консульства допущен не был.

Как сообщалось, сегодня в России проходят президентские выборы.

Напомним, ранее сегодня активисты завершили пикет под домом Порошенко и оставили на память бочки.