В понедельник, 19 марта, в большинстве областей Украины ожидается сильный снег, местами метели, снежные заносы. А температура воздуха снизится до -14 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, местами метели, снежные заносы; в западных и северных областях Украины пройдет небольшой снег, в восточных областях - умеренный снег.

На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях страны -местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°С, в северных областях - до 17°С мороза, днем 3-8°С мороза; на крайнем юге и Закарпатье ночью 2-7°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Завтра в Киеве ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 11-13°С, днем 5-7°С мороза.

В ближайшие сутки во Львове умеренный снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 10-12°С мороза, днем 4-6°С мороза.

В Одессе на протяжении суток умеренный снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 7-9°С мороза, днем 2-4°С мороза.

Завтра в Днепре на протяжении суток умеренный снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 8-10°С мороза, днем 4-6°С мороза.

19 марта в Харькове на протяжении суток умеренный снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 11-13°С мороза, днем 4-6°С мороза.

Завтра в Карпатах на протяжении суток умеренный снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 11-13°С, днем 4-6°С мороза.

Как сообщала "Страна", опубликована карта, в какие регионы Украины придут снег и морозы на ближайшие три дня.

Напомним также, что в Луганской области почти 200 шахтеров заблокированы под землей из-за обесточивания. Также села под Киевом затопило на 1,5 метра после таяния снега. Людей переправляют на лодке.