Действующий президент России Владимир Путин на выборах в аннексированном Крыму набрал 91,7% голосов, в Севастополе – 92%. Об этом свидетельствуют первые данные российского ЦИК, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, явка на первых выборах в Крыму составила 63,9%.

Тем временем в Украине на некоторых телеканалах показали карту страны без Крыма.

Так, телеканал UA:Перший вечером, 16 марта, в эфире показал карту Украины без аннексированного Россией Крыма. В результате зрители 27 секунд видели карту Украины без полуострова.

Еще зрители заметили, что телеканал "СТБ" повторил ошибку UA:Першого и показал карту Украины без Крыма.

Также мы писали, что после подсчета 21,3% протоколов Путин набирает 71,97% голосов.

Детальнее о ходе президентских выборов в России следите по онлайн-хронике "Страны".