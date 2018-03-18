Путин набрал 91,7% в Крыму и 92% в Севастополе
Действующий президент России Владимир Путин на выборах в аннексированном Крыму набрал 91,7% голосов, в Севастополе – 92%. Об этом свидетельствуют первые данные российского ЦИК, передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, явка на первых выборах в Крыму составила 63,9%.
Тем временем в Украине на некоторых телеканалах показали карту страны без Крыма.
Так, телеканал UA:Перший вечером, 16 марта, в эфире показал карту Украины без аннексированного Россией Крыма. В результате зрители 27 секунд видели карту Украины без полуострова.
Еще зрители заметили, что телеканал "СТБ" повторил ошибку UA:Першого и показал карту Украины без Крыма.
Также мы писали, что после подсчета 21,3% протоколов Путин набирает 71,97% голосов.
Детальнее о ходе президентских выборов в России следите по онлайн-хронике "Страны".