Сегодня, 18 марта, актер Федор Добронравов, известный украинцам по запрещенному в Украине сериалу "Сваты", попал в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Информацию подтвердила его представитель Ирина Сойкина.

По ее словам, актер был госпитализирован.

Подробностей произошедшего Сойкина не предоставила, но заявила, что Добронравов уже чувствует себя лучше.

Народный артист России Федор Добронравов известен своими комедийными кино- и театральными ролями. Одними из самых ярких его работ является участие в фильмах и сериалах "Ликвидация", "День радио", "Сваты" и другие.

Ранее Добронравов пообещал продолжение сериала "Сваты", который запретили в Украине.

Также "Страна" сообщала, что суд Киева отказался снять запрет на показ "Сватов" в Украине.