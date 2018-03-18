В ходе выборов президента России порталы видеотрансляции и ЦИКа подвергались десяткам хакерских атак. Об этом заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на заседании ЦИК в воскресенье, передает "Интерфакс".

Также Осеевский отметил, что вся информация о ходе выборов будет сохранена, так как является "источником для объективной оценки результатов" выборов.

"Мы готовились к тому, что будут атаки и на портал видеотрансляции, и на портал ЦИКа. Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, достаточно серьезных", - сказал он.

Осеевский отметил, что пока не будет раскрывать подробности и говорить, откуда были совершены атаки.

Он сообщил, что более 1,4 млн человек отслеживали ход президентских выборов в прямом эфире. "Вся система видеонаблюдения показала себя отлично, результат - 1,4 млн россиян и не только россиян наблюдало сегодня в прямом эфире, в онлайне, за процедурами выборов". - сказал он.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в ночь на 18 марта на сайт Центризбиркома была совершена DDOS-атака с IP-адресов 15 стран.

Глава ЦИК также предположила, что следующие выборы в России могут пройти при использовании технологии блокчейн.

"Может быть, следующие выборы у нас будут на базе блокчейна", - сказала журналистам Памфилова.

"Блокчейн" как термин появился впервые как название распределенной базы данных, реализованной в системе "Биткойн". Его часто связывают с транзакциями в различных криптовалютах, однако технология цепочек блоков может использоваться в любых взаимосвязанных информационных блоков.

Биткойн стал первым приложением технологии блокчейн в октябре 2008 года.

Как сообщала "Страна", после обработки 21,3% протоколов у Путина 71,97% голосов.