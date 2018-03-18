Выборы президента в России: после обработки 21,3% протоколов у Путина 71,97% голосов
Сегодня в России прошли президентские выборы. По данным ЦИК, который на данный момент обработал 21,33% протоколов, Владимир Путин лидирует с 71,97% голосов, у Павла Грудинина - 15,9%.
Так, по состоянию на 20:30 положение претендентов такое:
- Владимир Путин (самовыдвиженец) - 71,97%;
- Павел Грудинин (КПРФ) - 15,9%%;
- Владимир Жириновский (ЛДПР) - 6,96%;
- Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,39%;
- Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,77%;
- Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,62%;
- Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,61%;
- Борис Титов (Партия Роста) - 0,59%.
За ходом голосования в России следите по онлайн-трансляции "Страны", которая регулярно обновляется.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за российских выборов изменил маршрут общественный транспорт.