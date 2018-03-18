Сегодня в России прошли президентские выборы. По данным ЦИК, который на данный момент обработал 21,33% протоколов, Владимир Путин лидирует с 71,97% голосов, у Павла Грудинина - 15,9%.

Так, по состоянию на 20:30 положение претендентов такое:

 - Владимир Путин (самовыдвиженец) - 71,97%;
 - Павел Грудинин (КПРФ) - 15,9%%;
 - Владимир Жириновский (ЛДПР) - 6,96%;
 - Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,39%;
 - Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,77%;
 - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,62%;
 - Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,61%;
 - Борис Титов (Партия Роста) - 0,59%.

За ходом голосования в России следите по онлайн-трансляции "Страны", которая регулярно обновляется.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за российских выборов изменил маршрут общественный транспорт.

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