В эфире телеканала "СТБ" в пятницу, 16 марта, появилось графическое изображение карты Украины без территории аннексированного Крыма. Ранее аналогичный скандал возник на телеканале "UA: Перший".

Зрители СТБ увидели изображение в эфире программы "Холостяк". Пресс-служба телеканала сообщает, что готова провести служебное расследование, сделать "кадровые выводы и решения".

16 марта телеканал СТБ показал карту Украины без Крыма

"Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе от 16 марта - некорректное графическое изображение карты Украины. Данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины, потому Крым - это Украина!", - говорится в заявлении телеканала на Facebook-странице.

Фото: facebook.com/TVchannelSTB

Представители СТБ отметили, что ошибку "оперативно исправили во всех видео на официальных страницах канала".

В заявлении указано, что телеканал не снимает с себя ответственности за ситуацию.

"Находить" козла отпущения "и этим снимать с себя ответственность считаем неуместным ... Крым - это территория Украины, временно оккупирована другим государством. Это наша позиция, которую мы отмечали много раз", - заявили на СТБ в комментариях к публикации.

Как сообщала "Страна", накануне телеканал "UA: Перший" также показал карту Украины без Крыма и заявил, что зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками из-за технической ошибки. На карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова.