Министр иностранных дел Павел Климкин предлагает главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из РФ британских дипломатов в Киеве.

Об этом он написал в воскресенье в Twitter.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь", - отметил Климкин.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

В частности, он пригласил в Украину сотрудников Британского Совета в России, об остановке работы которого также заявили в РФ.

Напомним, 17 марта Москва официально объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия и союзные страны рассмотрят новые шаги против России в ближайшие дни в качестве ответной реакции.