В Запорожье в связи с ухудшением погоды жителям первых этажей рекомендуют закрывать окна, чтобы избежать затопления квартир. Об этом сообщает Gazeta.zp.ua.

В центре города уже затопило магазин.

Инцидент произошел на улице Гончаренко, которая находится между улицами Мира и Сталеваров.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, из-за открытого окна в подсобку магазина затекла вода и затопила помещение.

Спасатели выкачали из магазина и ямы, откуда текла вода, шесть кубометров воды.

Как сообщала "Страна", села под Киевом затопило на 1,5 метра после таяния снега. Людей переправляют на лодке.

Также напомним, что на Закарпатье из-за непогоды ель рухнула на церковь. За выходные 17-18 марта спасатели выезжали на места поваленных в результате ветра деревьев 9 раз.