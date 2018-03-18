В Москве и Петербурге завершилось голосование на выборах президента РФ и члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Об этом сообщает "Интерфакс".

По последним данным ЦИК, показатель явки по стране держится на уровне 59,9%.

На данный момент избирательные участки продолжают работать всего в одном российском регионе - в Калининградской области. Там они закроются в 20:00 (по Киеву, после чего будут объявлены первые результаты голосования.

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за российских выборов изменил маршрут общественный транспорт.

Кроме того, радикалы угрожали не допустить граждан РФ на зарубежные избирательные участки.

Детальнее о ходе президентских выборов в России смотрите по хронике "Страны". Она постоянно обновляется.