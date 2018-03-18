В Киеве на площади Победы произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом сообщает kiev.dtp.ua.

Сообщается, что столкнулись Renault и полицейская Toyota. Обошлось без пострадавших.

На месте работает патрульная полиция.

Фото: t.me/dtpkievua

Фото: t.me/dtpkievua

Фото: t.me/dtpkievu

Фото: t.me/dtpkievua

Как сообщала "Страна", одесскую полицию подозревают в сокрытии ДТП с участием патрульных Приусов. всего в течение 2016-2017 годов в результате ДТП было повреждено 69 служебных автомобилей.

Напомним также, что киевляне опубликовали фото жутких сосулек на станции скоростного трамвая.

Ранее в Киеве ночью водитель автомобиля был травмирован после того, как машина слетела с дороги и упала в котлован.