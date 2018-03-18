В Липецкой области в аварию попал микроавтобус с женской футбольной команды "Триумф" из Брянска. Об этом сообщает isport.ua.

Авария случилась около 15:00 17 марта, на трассе Р-119. Спортсменки ехали на игры в Воронеж. Из-за плохих погодных условий микроавтобус с 10 игрокам и тренером "Триумфа" врезался в легковой автомобиль, который вынесло со встречной полосы.

В аварии пострадали четыре девушки и водитель легковушки, все они госпитализированы. В момент столкновения все девушки были пристегнуты ремнями безопасности.

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