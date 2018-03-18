Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может покинуть Украину летом из-за истечения контракта, но до сих пор соглашение не было продлено. Об этом сообщает португальское издание O Jogo.

Известно, что Фонсека уже получил предложение от руководства "горняков" о продлении контракта еще на два года, однако не спешит ставить свою подпись.

Издание уверяет, что Фонсека хотел бы перебраться в клуб АПЛ, поэтому он намерен ждать соответствующего предложения.

При этом отмечается, что окончательное решение тренер примет после завершения чемпионата Украины.

Ранее в прессе была информация об интересе к Фонсеке со стороны Эвертон, Арсенала и ПСЖ.

Ранее "Страна" писала, что тренер Шахтера отпраздновал свой юбилей 5 марта.

Как сообщала "Страна", Фонсека не был уверен, что будет работать с "Шахтером" в новом сезоне.