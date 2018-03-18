Сегодня, 18 марта, в киевском аэропорту "Борисполь" представители СБУ и полиция задержали чиновников киевской таможни. Их подозревают в получении взятки суммой по $500 каждому. Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Задержанные - главный госинспектор отдела таможенного оформления "Борисполя" и главный госинспектор второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни.

По словам Лысенко, они требовали взятку за беспрепятственное перемещение багажа через международный пункт пропуска Борисполя.

Отмечается, что в начале марта еще одна гражданка вынуждена была заплатить им $600 за такую ​​же услугу.

Обоим готовят сообщение о подозрении в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 368 УК - получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и конфискацию имущества.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Как сообщала "Страна", сотрудницу "Укртрансбезопасности" и ее мужа поймали на взятке за бланки.

Напомним также, что в аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина рекордную партию валюты в 90 тысяч евро.