В Сирии боевики из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" сбили самолет Су-24 сирийских ВВС в Восточном Каламуне, к северо-востоку от Дамаска. Этот анклав частично контролируют противники Башара Асада.

Об этом сообщает сообщает Syria Call News.

По предварительным данным, воздушное судно упало в районе, контролируемом правительственными силами Сирии. Он был сбит из наземной ракетной установки.

Есть сведения о том, что пилоту удалось катапультироваться, однако дальнейшая его судьба неизвестна.

По информации портала Al-Masdar News, ранее боевики объявили о возобновлении наступления на сирийскую армию в данном районе. Никаких комментариев со стороны официального Дамаска по инциденту пока не поступало.

Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" входит в коалицию с террористической организацией "Джебхат-ан-Нусра" (филиал "Аль-Каиды" в Сирии).

Как сообщала "Страна", США грозят нанести удар по Сирии, если не прекратится зачистка Восточной Гуты.

С таким предупреждением выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее у Асада заявили, что нашли 24 тонны химоружия на отбитых у оппозиции территориях Восточной Гуты