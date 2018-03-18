Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая закрутила роман с "молодой версией Брэда Питта", заявила, что процесс старения и взросления воспринимает с любовью к себе и своему телу. 42-летняя кинодива заявила, что становиться старше и меняться - означает жить. Об этом сообщает InStyle.

"Люди, которых я считаю красивыми, не опираются на чью-то чужую мысль о том, что является приемлемым или красивым. Меня всегда влекло к людям уникальных, иным, которые просто являются собой. Мне становится немного грустно, когда я вижу, как у кого-то не получается жить в своем собственном теле и чувствовать себя в нем комфортно. В обществе есть много вещей, которые заставляют людей так чувствовать", - поделилась Энджи.

Фото: instylemagazine/Instagram

"Молодым сейчас действительно трудно, люди постоянно судят, критикуют и имеют собственное мнение. Смешно - по-моему, несколько десятков лет назад быть иным - вот чего тебе хотелось. А теперь, думаю, более желательно слиться с массой, смешаться, стать таким же хорошим или подобным. Мои дети мало бывают в соцмедиа. Я надеюсь, что у них успеет сформироваться представление, что им нравится, прежде чем куча других людей им скажут, какими они должны быть или как их воспринимают", - отметила звезда.

По мнению Анджелины, красивая человеческая черта - это интеллект. Эмпатия, ум, страсть - нет ничего более привлекательного, а вот темноту в сердце не спрячешь ни за макияжем, ни по одежде.

"Я смотрю в зеркало и вижу, что похожа на свою мать, и это меня согревает. А еще я вижу, что старею, и мне это нравится, потому что это означает, что я жива - я живу и старею. Конечно, мне не нравится какое-то темное пятнышко, что осталось после беременности. Я вижу свои недостатки. Но то, что я вижу, не черты внешности. Я скорее вижу в моем лице мою семью. Я вижу мой возраст", - пояснила Джоли.

Как сообщала "Страна", Джоли заявляла, что принимает ванну в окружении детей, потому что в одиночестве испытывает пустоту.