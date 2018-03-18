Результаты экзит-поллов на выборах президента России 18 марта опубликованы в 20:00 по Киеву.

По результатам экзит полла ВЦИОМ, президентом Российской Федерации в первом туре избран Владимир Путин (73,9% голосов).

Второе место занял Павел Грудинин (11,2%), третье – Владимир Жириновский (6,7%). Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: Ксения Собчак – 2,5%, Григорий Явлинский – 1,6%, Борис Титов – 1,1%, Сергей Бабурин – 1,0%, Максим Сурайкин – 0,8%. Недействительных бюллетеней – 1,2%.

Явка в Крыму была зафиксирована на уровне 63.86% на 18:00. Это выше, чем в среднем по России, где на выборы к этому времени пришло 60% избирателей.

Сегодня в России прошли выборы президента. "Страна" вела хронику событий за этот день. Выборы также прошли на территории аннексированного Крыма, против чего выступали Украина и Евросоюз.

Явка на этих выборах была выше, чем в 2012 году, когда Путин переизбрался на свой третий президентский срок.

В Украине гражданам России не дали проголосовать. Здания дипмиссий, где обычно открываются избирательные участки, были окружены полицией и националистами.