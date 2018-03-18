В Луганской области на двух шахтах заблокированы 176 рабочих вследствие обесточивания. Об этом сообщает Twitter официального представительства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Инцидент произошел из-за непогоды и сильных снегопадов.

Так, в частности, без света остались села Золотое и Карбонит. В этих шахтах в забое и находятся шахтеры, которые не могут подняться на поверхность.

В настоящее время проводятся ремонтные работы.

По предварительной информации, на шахте Карбонит - 93 работника под землей, на шахте "Золотое" - 83 горняка.

Возобновление электричества ожидается в течение нескольких часов.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

Как сообщала "Страна", в Украине из-за непогоды обесточены 134 населенных пункта в восьми областях.

Также напомним, что в Черкассах обесточена насосная станция. Город полностью остался без воды.