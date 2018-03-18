В Луганской области почти 200 шахтеров заблокированы под землей из-за обесточивания
В Луганской области на двух шахтах заблокированы 176 рабочих вследствие обесточивания. Об этом сообщает Twitter официального представительства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Инцидент произошел из-за непогоды и сильных снегопадов.
Так, в частности, без света остались села Золотое и Карбонит. В этих шахтах в забое и находятся шахтеры, которые не могут подняться на поверхность.
В настоящее время проводятся ремонтные работы.
По предварительной информации, на шахте Карбонит - 93 работника под землей, на шахте "Золотое" - 83 горняка.
Возобновление электричества ожидается в течение нескольких часов.
Фото: twitter.com/mtot_gov_ua
Как сообщала "Страна", в Украине из-за непогоды обесточены 134 населенных пункта в восьми областях.
Также напомним, что в Черкассах обесточена насосная станция. Город полностью остался без воды.