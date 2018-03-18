Навальный отказался от сотрудничества с Гудковым и Собчак
Ксения Собчак предложила известному оппозиционеру Алексу Навальному начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией. Политическую силу Собчак создает вместе с российским оппозиционером Дмитрием Гудковым.
Об этом сообщает Медуза.
Навальный отказался от сотрудничества и обвинил Ксению Собчак в том, что "она была частью махинации Кремля".
Алексей Навальный утверждает, что Ксения Собчак говорила ему, будто ей "обещали огромные деньги за выдвижение" на пост президента России.
"Ты лжешь в каждом своем слове <…> Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата", - сказал Навальный в беседе с Собчак в эфире канала "Навальный. Live".
"Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность", - ответил он на предложение Собчак о сотрудничестве.
Как сообщала "Страна", Ксения Собчак показала на видео, как играет с маленьким сыном в машинки. Ее сыну Плату 18 ноября 2017 исполнился ровно один год.
Отметим, что Собчак была готова сняться с президентской гонки ради Навального или Явлинского.