Ксения Собчак предложила известному оппозиционеру Алексу Навальному начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией. Политическую силу Собчак создает вместе с российским оппозиционером Дмитрием Гудковым.

Об этом сообщает Медуза.

Навальный отказался от сотрудничества и обвинил Ксению Собчак в том, что "она была частью махинации Кремля".

Алексей Навальный утверждает, что Ксения Собчак говорила ему, будто ей "обещали огромные деньги за выдвижение" на пост президента России.

"Ты лжешь в каждом своем слове <…> Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата", - сказал Навальный в беседе с Собчак в эфире канала "Навальный. Live".

"Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность", - ответил он на предложение Собчак о сотрудничестве.

Как сообщала "Страна", Ксения Собчак показала на видео, как играет с маленьким сыном в машинки. Ее сыну Плату 18 ноября 2017 исполнился ровно один год.

Отметим, что Собчак была готова сняться с президентской гонки ради Навального или Явлинского.