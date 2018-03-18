Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента России. Он сделал это на избирательном участке в столице Литвы - Вильнюсе, передает "360".

Певец проголосовал на избирательном участке в здании дипломатического представительства России.

После этого он дал небольшой концерт прямо в посольстве. Также он пожелал присутствующим всего самого хорошего.

Видео: gazeta.ru

Как сообщала "Страна", Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России. Он пришел на избирательный участок около 10:20 по парижскому времени. Актер был одет в кожаную куртку, и на нем были темные очки, несмотря на пасмурную погоду в Париже.

Отметим, что ЦИК России заявил о провокациях во время голосования в Украине, Новой Зеландии и США.