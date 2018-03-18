Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, после инцидента в матче с "Лацио", отстранен от тренировок с командой до конца сезона. Он будет заниматься по индивидуальной программе.

Об этом сообщает Tribuna.com

Такое решение принял главный тренер клуба Александр Хацкевич.

В понедельник, 30-летний защитник отправится на сбор в национальную команду.

Контракт Евгения Хачериди с киевским клубом заканчивается грядущим летом.

Как сообщала "Страна", Жуниор Мораес близок к переходу из Динамо в Шахтер. По данным журналистов, что вопрос подписания контракта уже "решен на 90 процентов".

Отметим, что после вылета от "Лацио" Хацкевич признал, что Динамо просто провалило игру. Также он признал, что "не хватило, в первую очередь, опытных игроков в центре поля, в опорной зоне".