Хацкевич отстранил Хачериди от занятий с командой до конца сезона
Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, после инцидента в матче с "Лацио", отстранен от тренировок с командой до конца сезона. Он будет заниматься по индивидуальной программе.
Об этом сообщает Tribuna.com
Такое решение принял главный тренер клуба Александр Хацкевич.
В понедельник, 30-летний защитник отправится на сбор в национальную команду.
Контракт Евгения Хачериди с киевским клубом заканчивается грядущим летом.
Как сообщала "Страна", Жуниор Мораес близок к переходу из Динамо в Шахтер. По данным журналистов, что вопрос подписания контракта уже "решен на 90 процентов".
Отметим, что после вылета от "Лацио" Хацкевич признал, что Динамо просто провалило игру. Также он признал, что "не хватило, в первую очередь, опытных игроков в центре поля, в опорной зоне".