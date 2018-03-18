NASA показало облачную бурю на Юпитере
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимки бури на Юпитере. Об этом говорится в Twitter исследовательской группы.
Снимок сделала автоматическая межпланетная станция Juno ("Юнона"), работающая на орбите Юпитера.
На снимке изображен шторм, бушующий на северном полушарии планеты.
Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближение Juno с планетой. Аппарат находился примерно в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.
Фото: twitter.com/NASAJuno
Ученые обработали снимок, сделанный межпланетной станцией, с помощью фоторедактора. На фото облачные пики окрасились в розовый цвет.
Как сообщала "Страна", ранее в NASA показали полярное сияние на Юпитере.
Напомним также, что появилось видео, как Венера и Юпитер сближались друг с другом в режиме Timelapse.