Руководство Шахтера готово на трансфер бразильского полузащитника Тайсона в итальянскую Сампдорию "за сумму, превышающую 20 миллионов евро".

Об этом сообщает Tuttosport.

Сообщается, что Шахтер запросил сумму свыше 20 миллионов евро за футболиста. Сампдория намерена сбить цену на 30-летнего бразильца.

Как сообщала "Страна", Жуниор Мораес близок к переходу из Динамо в Шахтер. Горняки могут получить игрока бесплатно, так как уже летом у Мораеса заканчивается контракт с Динамо.

Ранее полузащитник Тарас Степаненко рассказал, почему сорвался его переход в Англию. В зимнее трансферное окно, английский клуб "Кристал Пэлас" активно интересовался полузащитником Шахтера. Как объяснил сам игрок донецкого клуба переход сорвался из-за некоторой медлительности англичан.