Член ЦИК РФ Василий Лихачев заявил о попытках провокаций на избирательных участках в Новой Зеландии, Украине и США на выборах президента России.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в данный момент специалисты изучают ситуацию в США.

"Попытки провокаций были в Новой Зеландии, в Украине, еще в ряде точек и, конечно, в США", - заявил Лихачев.

Посол России в США Антонов также заявил о провокациях на выборах президента России. По его словам, "здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью".

"Не могу вам сказать, что прошло на сто процентов так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций. Наверное, об этом не надо скрывать. Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию", - сказал Антонов.

Как сообщала "Страна", националисты пытались закидать яйцами и зеленкой российское консульство, но не смогли. Правоохранители обращались к протестующим с просьбой не делать этого, но не противодействовали им физически.

Отметим, что парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Украину обеспечить голосование россиян.