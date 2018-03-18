В Киеве грабитель избил женщину молотком по голове, чтобы вырвать сумочку
В Оболонском районе Киева мужчина избил женщину молотком по голове, чтобы забрать ее сумку. Инцидент произошел в районе метро Героев Днепра. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Грабитель был в крайне неадекватном состоянии. Он набросился на женщину около 16:30 на улице Озерной. Он бил ее по голове молотком для того, чтобы забрать сумку.
Это увидели проходящие мимо люди и жильцы ближайших домов. Вызвали полицию и погнались за разбойником. Спустя 5 минут преследования грабитель был задержан.
В сети появилось видео погони и задержание.
Как сообщала "Страна", ранее под Киевом две девушки избили женщину ногами и забрали сумку с деньгами.
Напомним также, что в Киеве радикалы из "Нацкорпуса" избили коммунистов за раздачу листовок.
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