В Оболонском районе Киева мужчина избил женщину молотком по голове, чтобы забрать ее сумку. Инцидент произошел в районе метро Героев Днепра. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Грабитель был в крайне неадекватном состоянии. Он набросился на женщину около 16:30 на улице Озерной. Он бил ее по голове молотком для того, чтобы забрать сумку.

Это увидели проходящие мимо люди и жильцы ближайших домов. Вызвали полицию и погнались за разбойником. Спустя 5 минут преследования грабитель был задержан.

В сети появилось видео погони и задержание.

Как сообщала "Страна", ранее под Киевом две девушки избили женщину ногами и забрали сумку с деньгами.

Напомним также, что в Киеве радикалы из "Нацкорпуса" избили коммунистов за раздачу листовок.