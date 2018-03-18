Пятеро парней в балаклавах разгромили продуктовый магазин в Киеве на Воскресенке. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в субботу, 17 марта.

Около 21:00 группа из пяти человек спортивного вида зашли в магазин "Продукты", который находится среди жилых многоэтажек по адресу улица Радужная, 5.

Переступив порог торгового зала, молодые люди принялись бить ногами витрины и холодильники с напитками. На тот момент в магазине была одна продавец. После инцидента она вызвала полицию, которая ехала на вызов около двух часов.

Со слов владельца магазина Сергея, это уже второе нападение на этот магазин за последние 2 месяца. Почерк нападавших одинаковый. Они все бьют и ломают, но ничего не забирают. Прошлый погром был 31 января в 21:00.

Фото и видео: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", 11 марта на Контрактовой площади в Киеве, толпы неизвестных устроили самый настоящий мародерский шабаш. Большая группа молодежи громила киоски, выносила товары и пила водку.

Также мы писали, что во Львове молодежь с битами напала на маршрутку с пассажирами.