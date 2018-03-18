Группа сторонников Михаила Саакашвили завершила акцию у резиденции президента Украины Петра Порошенко в Козине Обуховского района Киевской области. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Протестующие оставили под воротами дома президента металлические бочки. Они заявили, что будут продолжать свои акции впредь, если реакции власти на их требования не последует.

В частности, выступающие заявили, что на следующей парламентской неделе они требуют окончательного утверждения закона об Антикоррупционном суде, изменений в избирательном законодательстве и принятия закона об импичменте президента.

Как сообщала "Страна", активисты провели пикет в Козине у дома, где проживает Порошенко. Митингующих сопровождали правоохранители в спецобмундировании.

Напомним также, что по дороге в Козин полиция заблокировала автопробег митингующих.