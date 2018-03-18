В Киеве на станции скоростного трамвая "Индустриальная" повисли огромные сосульки, которые могут нанести серьезную травму пешеходам.

Фото ледяной опасности опубликовал паблик "Киев.Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Будьте внимательны и аккуратны! Станция скоростного трамвая "#Индустриальная", прямо сейчас. Пока коммунальные службы решат кто будет это убирать - может оказаться у кого-то в голове", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что висят сосульки над пешеходным переходом на станцию, где ежедневно проходит огромное количество людей.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее у Кличко заявили, что в Киеве сформировали специальные бригады, которые будут снимать сосульки с крыш домов.

Также сообщалось, что в Киеве на голову пенсионерке упала большая сосулька. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга и была госпитализирована в клиническую больницу скорой помощи.