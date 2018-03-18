Около 11:00 в субботу, 17 марта в Харькове умер мужчина - во время игры в футбол. Трагедия произошла на территории спорткомплекса по ул. Костычева.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. Начата проверка обстоятельств ЧП.

Фото: hk.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", медики назвали причину смерти капитана "Фиорентины". Причиной смерти 31-летнего капитана футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори стала брадиаритмия. Это один из видов нарушения сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений периодически снижается ниже допустимых значений.

Напомним, что ФИФА утвердила видеоповторы и четвертую замену для ЧМ-2018 в России.