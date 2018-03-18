Непогода и снегопады наделали бед в Закарпатской области, где обесточенными остались 81 населенный пункт. За выходные 17-18 марта спасатели выезжали на места поваленных в результате ветра деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Закарпатской области.

В общем специалисты ГосЧС 9 раз выезжали на порезку деревьев и устранение их с мест падения в Великоберезянськом, Виноградовском, Ужгородском, Тячевском, Перечинском районах и Мукачево.

Сообщается, что некоторые деревья упали на автодороги и дворе территории в районах края.

А в с. Полянская Гута в Перечинском дерево упало на здание церкви. Кроме этого, из-за шквального ветра в том же селе повреждена кровля на котельной местной общеобразовательной школы.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Как сообщала "Страна", спасатели предупреждали о чрезвычайно сложных погодных условиях в регионах Украины.

Также "Страна" писала, как селевой поток с огромными валунами обрушился на автотрассу в Закарпатской области. Фото.