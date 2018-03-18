29-летний исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин, который застрелился 18 марта в собственной квартире, воевал в АТО и был капитаном 229 тактической бригады ВВС Украины.

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

В 2014 году СУ 25 Волошина был сбит под Иловайском, он тогда катапультировался.

"После того как сбили его СУ 25, в АТО боевые самолёты больше не применяли", - рассказал собеседник "Страны".

Стоит отметить, что Россия обвиняла Волошина в крушении малайзийского Боинга МН17 над Донбассом. Якобы борт был сбит украинским истребителем.

А компания ВВС показала документальный фильм о сбитом Боинге, где среди основных версий трагедии говорилось, что пассажирский самолёт был сбит украинским истребителем, а вторая прозвучавшая в фильме версия – бомбу на борт подложили агенты ЦРУ.

В фильме рассказывается также и об украинском лётчике Владиславе Волошине, пилоте того самого украинского истребителя. Хотя сам лётчик отрицает все обвинения.

Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

В полиции заявили, что застрелился Волошин из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.

Как сообщала "Страна", во время самоубийства Волошина дома находилась вся его семья. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался. По словам родственников, погибший в последнее время находился в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Также мы писали, что Генштаб ВСУ засекретил информацию о количестве самоубийств в армии. Однако военный прокурор Матиос сообщил, что украинские военные совершают 2-3 самоубийства в неделю.