Вещество, которым мог отравиться экс-ГРУшник Сергей Скрипаль, могло находиться в вентиляции автомобиля. Об этом сообщает АВС.

Таким образом, разведчик и его дочь Юлия могли подвергнуться воздействию отравляющего вещества через вентиляционную систему автомобиля BMW. Вещество якобы попало в вентиляцию автомобиля в виде порошка. Попытка отравления Скрипаля при этом рассматривается следствием как "покушение на убийство". Количество пострадавших при инциденте в Солсбери, по данным источников, составляет 38 человек, это число может вырасти.

Также издание Sunday Times предполагает, что отравляющее вещество могло находиться на дверцах автомобиля, сиденьях или руле. Яд могли поместить на одежду отца и дочери или подбросить в багаж Юлии Скрипаль.

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