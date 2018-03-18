Полиция Киева задержала двух участников вече МихоМайдана, проходившего на Майдане Незалежности. Об этом сообщает, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что акция прошла без грубых нарушений.

"Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. В управление полиции доставили двух активных участников", - рассказал он.

По его словам, действия митингующих, разобравших конструкции с украинской символикой, зафиксированы и получат правовую оценку.

"По призывам спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", - сказал Крищенко.

Информация о демонтаже конструкций зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", на Майдане в воскресенье состоялся организованный партией "Рух новых сил" митинг с требованием отставки президента Петра Порошенко. Участники акции разбирали металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными 4-й годовщине незаконной аннексии Крыма РФ, которые были установлены на площади несколькими днями ранее, и к концу акции полностью их разобрали.

В "Рухе новых сил" заявляли, что установкой этих конструкций власть пыталась помешать собраться протестующим. Правоохранители не вмешивались в процесс разбора конструкций и никого не задерживали.

После завершения митинга часть активистов автоколонной отправились в пгт Козин Обуховского района Киевской области, чтобы пикетировать имение Порошенко