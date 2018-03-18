Группа активистов "Руха новых сил", автопробег которых ранее заблокировала полиция, приехала к дому президента Петра Порошенко в Козине с требованием его отставки. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По пути к резиденции Порошенко колонне пришлось остановиться из-за того, что ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных.

После этого активисты вышли из своих автомобилей и направились к дому президента пешком.

В настоящее время на улице возле высокого забора, окружающего дом президента, находится около 150-200 митингующих. Они выкрикивают лозунги с призывами отставки Порошенко. Собравшиеся также громко критикуют деятельность президента.

Митингующих сопровождали правоохранители в спецобмундировании.

Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

Ворота резиденции главы государства охраняют сотрудники Нацгвардии Украины и Нацполиции Украины в спецэкипировке.

Ранее "Страна" публиковала видео с марша за отставку Порошенко, который прошел на Майдане. Акция началась в 12:00.

Также "Страна" следит за ходом сегодняшнего МихоМайдана в онлайн-хронике событий.