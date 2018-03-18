В Николаеве совершил самоубийство в собственной квартире 29-летний исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт". Об этом пишет издание "НикВести".

Погибшим является летчик-герой Владислав Волошин, застрелился он из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела дома находилась вся его семья.

На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела милиции.

Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.

Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Ранее "Страна" писала, что депутат Житомирского областного совета в Коростене пытался покончить жизнь самоубийством.

Также сообщалось, что в парке Николаева из пистолета "Макаров" застрелился 75-летний пенсионер.