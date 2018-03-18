Сегодня, 18 марта, во время рабочего визита президента Украины Петра Порошенко в Кувейт страны договорились о двустороннем упрощении визового режима. Отныне граждане двух стран смогут получать визы в аэропорту прилета или в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, такой шаг активизирует деловые контакты и увеличит поток туристов.

Также стороны обсудили вопросы развития украинско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, военно-технической и других сферах.

Во время встречи Порошенко с эмиром Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабахома стороны договорились о поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 гг., в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 гг.

Также украинский президент встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.

В завершении Порошенко пригласил эмира Кувейта посетить Украину с визитом.

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о начале переговоров о безвизе с Кувейтом и Катаром.